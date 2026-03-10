Банк России понизил курс доллара на 11 марта
На 11 марта Банк России понизил курс доллара на 0,41 руб. до 78,74 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро повысился на 0,06 руб. до 91,9 руб. Юань же не изменился в цене и остался на уровне 11,44 руб.
2 марта «Ведомости» сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. По оценкам аналитиков, снижение порога до $40–50 за баррель способно привести к ослаблению курса до 80–85 руб. за доллар во II квартале. К концу года рубль может приблизиться к отметке около 90 руб./$. При этом эксперты отмечали, что окончательный эффект для экономики и бюджета можно оценить только после уточнения параметров бюджетного правила.
26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что к концу текущего года курс рубля может составить около 95 руб./$1. По его словам, при определенных условиях показатель способен приблизиться к 100 руб./$1.