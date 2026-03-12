Наибольшие доли отказов по кредитам зафиксированы в регионах Сибири
Самые большие доли отказов по заявкам на розничные кредиты в феврале 2026 г. были зафиксированы в Кемеровской (83,9%), Новосибирской (83,8%) и Омской (83,6%) областях, а также в Краснодарском крае (83,4%) и Оренбургской области (83,4%). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Меньше всего заемщикам отказывали в Нижегородской (78,6%) и Воронежской (78,7%) областях, Приморском крае (79%) и Белгородской области (79%), а также в Удмуртской Республике (79,1%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель достиг 80 и 80,3% соответственно.
Самая значительная динамика роста доли отказов по заявкам на розничные кредиты в феврале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. было зафиксировано в Москве (+7,8 п. п.), Санкт-Петербурге (+6,2 п. п.), Татарстане (+6,1 п. п.), в Самарской (+6 п. п.) и Московской (+6 п. п.) областях.
По данным НБКИ, средний срок потребительских кредитов в январе 2026 г. вырос на 17,5% к январю 2025 г. (1,9 г.) и составил 2,2 г. Относительно декабря 2025 г. (2,4 г.) средний срок потребкредита снизился на 6,2%.