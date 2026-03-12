Наибольшие доли отказов по кредитам зафиксированы в регионах Сибири

Самые большие доли отказов по заявкам на розничные кредиты в феврале 2026 г. были зафиксированы в Кемеровской (83,9%), Новосибирской (83,8%) и Омской (83,6%) областях, а также в Краснодарском крае (83,4%) и Оренбургской области (83,4%). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).