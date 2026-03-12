Банк России незначительно понизил курсы доллара, евро и юаня на 13 марта
Центробанк РФ понизил курс доллара с 79,068 руб. 12 марта до 79,067 руб. на 13 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро составил 91,39 руб. против 91,94 руб. днем ранее. Юань упал с 11,51 до 11,5 руб.
2 марта «Ведомости» писали, что, по мнению экспертов, рубль ждет ослабление на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. Аналитики подчитали, что снижение порога до $40–50 за баррель может привести к ослаблению курса до 80–85 руб. за доллар во II квартале. По итогам 2026 г. рубль может достичь отметки примерно в 90 руб./$.
В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что в конце года ожидает курс рубля около 95 руб./$. Он говорил, что при определенных условиях показатель способен приблизиться к 100 руб./$.