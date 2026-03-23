Банк России снизил курс доллара сразу на 2 рубля
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 24 марта на уровне 81,88 руб. Это на 2,12 руб. ниже предыдущего значения.
Евро подешевел на 2,56 руб. и достиг 94,73 руб. Курс юаня снизился на 0,35 руб. до 11,87 руб.
Официальный курс доллара на 23 марта составляет 83,99 руб., евро – 97,28 руб., юаня – 12,21 руб.
23 марта заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Он указал, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне порядка 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.