Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков сократилась до 13,8%
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде марта опустилась на 0,07 процентных пункта (п. п.) до 13,8% годовых. Об этом сообщил Центральный банк России.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в финансовых организациях на срок до трех месяцев снизились на 0,1 п. п. к первой декаде марта и достигли 13,21% годовых, от трех до шести месяцев - на 0,07 п. п. до 13,5% годовых, от шести месяцев до одного года – на 0,08 п. п. до 13,28% годовых, более года – на 0,01 п. п. до 11,72% годовых.
20 марта совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение. Опрошенные «Ведомостями» представители банков заявили, что, несмотря на снижение доходности, вклады все еще остаются привлекательными для россиян, особенно на небольших сроках – до шести месяцев.
По данным индекса вкладов «Финуслуг», средняя доходность по депозитам на три месяца в 20 крупнейших банках по объему средств населения на 20 марта составила 14,03%. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев была 13,68%, на год – 12,56%, на полтора года – 11,37%, на два года – 11,23%, на три года – 10,80%.
Большинство банков пересмотрели ставки по кредитам и депозитам до решения по ключевой. Согласно индексу «Финуслуг», на 16 марта максимальная ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 кредитных организаций составила 17%, ставки на шесть и 12 месяцев – 15,4% и 15,5% годовых соответственно.