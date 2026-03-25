ЦБ: чистая прибыль банков РФ в феврале почти не изменилась
Чистая прибыль российских банков в феврале практически не изменилась и составила 392 млрд руб. против 394 млрд руб. в январе. Это следует из обзора Банка России о динамике банковского сектора.
Рентабельность капитала в годовом выражении осталась на прежнем уровне – 23%.
Основная прибыль в феврале снизилась до 347 млрд руб., что на 67 млрд руб. меньше, чем месяцем ранее. В ЦБ объяснили это сезонным ростом операционных расходов после январских праздников. В частности, расходы увеличились на 40 млрд руб. (+14%), включая рост затрат на рекламу на 14 млрд руб. (почти втрое) и на персонал – на 11 млрд руб. (+6%).
При этом неосновные доходы, напротив, существенно выросли – до 121 млрд руб., что на 90 млрд руб. больше январского уровня. Банки получили 54 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний (против 3 млрд руб. в январе), а также заработали 52 млрд руб. на операциях с иностранной валютой (5 млрд руб. месяцем ранее) на фоне ослабления рубля к доллару примерно на 2%.
20 марта стало известно, что Банк России по итогам 2025 г. зафиксировал чистый убыток в размере 184,8 млрд руб. против прибыли в 199,5 млрд руб. годом ранее. Доходы ЦБ составили 942 млрд руб., тогда как расходы достигли 1,12 трлн руб. Существенно сократились процентные доходы – с 1,24 трлн до 800 млрд руб.