Центробанк получил убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

Центробанк получил убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 годаПоследний раз ЦБ фиксировал убытки в 2022 году
Банк России по итогам 2025 г. зафиксировал чистый убыток в размере 184,8 млрд руб. против прибыли 199,5 млрд руб. годом раньше. Такие данные приводятся в годовом отчете регулятора.
Доходы ЦБ составили 942 млрд руб., тогда как расходы достигли 1,12 трлн руб. Существенно сократились процентные доходы – с 1,24 трлн до 800 млрд руб.
В отчете регулятора поясняется, что показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2025 г. формировались в условиях перехода банковского сектора от структурного профицита к дефициту ликвидности. Потребность банков в привлечении рефинансирования ЦБ возросла.
В 2024 г. Банк России, напротив, показал рекордную прибыль – 199,5 млрд руб. Тогда общие доходы ЦБ за год составили 1,38 трлн руб. против 859 млрд руб. в 2023 г. Расходы же тогда за год снизились до 1,18 трлн руб. А вот до 2023 г. ЦБ несколько лет подряд фиксировал убытки. Сообщалось, что рекордные потери пришлись на 2022 г., когда они достигли 720 млрд руб.