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ЦБ увеличил чистую прибыль за 2024 год до 199,5 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Банка России по итогам 2024 г. выросла на 42,5%, достигнув рекордных 199,5 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Общие доходы ЦБ за прошлый год составили 1,38 трлн руб. против 859 млрд руб. в 2023 г. Расходы снизились до 1,18 трлн руб. (в 2023 г. – 1,3 трлн руб.). Основной источник доходов – процентные поступления, которые достигли 1,24 трлн руб. Дополнительную прибыль принесли операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, обеспечив доход в 106 млрд руб.

Совокупные активы ЦБ по итогам 2024 г. увеличились на 15,3%, превысив 70,9 трлн руб. Ключевую часть составляют активы в иностранной валюте и драгоценных металлах – они выросли до 58,72 трлн руб.

До 2023 г. Банк России фиксировал убытки несколько лет подряд, а рекордные потери пришлись на 2022 г., когда они составили 720 млрд руб.

28 марта ЦБ сообщил, что около трети МФО закончили 2024 г. с убытком. По данным регулятора, адаптация МФО к ужесточению регуляторных требований сопровождалась снижением их прибыли. По итогам 2024 г. чистая прибыль отрасли снизилась на 7%, составив 53 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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