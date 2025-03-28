ЦБ увеличил чистую прибыль за 2024 год до 199,5 млрд рублей

Общие доходы ЦБ за прошлый год составили 1,38 трлн руб. против 859 млрд руб. в 2023 г. Расходы снизились до 1,18 трлн руб. (в 2023 г. – 1,3 трлн руб.). Основной источник доходов – процентные поступления, которые достигли 1,24 трлн руб. Дополнительную прибыль принесли операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, обеспечив доход в 106 млрд руб.