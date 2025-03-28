ЦБ увеличил чистую прибыль за 2024 год до 199,5 млрд рублей
Чистая прибыль Банка России по итогам 2024 г. выросла на 42,5%, достигнув рекордных 199,5 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.
Общие доходы ЦБ за прошлый год составили 1,38 трлн руб. против 859 млрд руб. в 2023 г. Расходы снизились до 1,18 трлн руб. (в 2023 г. – 1,3 трлн руб.). Основной источник доходов – процентные поступления, которые достигли 1,24 трлн руб. Дополнительную прибыль принесли операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, обеспечив доход в 106 млрд руб.
Совокупные активы ЦБ по итогам 2024 г. увеличились на 15,3%, превысив 70,9 трлн руб. Ключевую часть составляют активы в иностранной валюте и драгоценных металлах – они выросли до 58,72 трлн руб.
До 2023 г. Банк России фиксировал убытки несколько лет подряд, а рекордные потери пришлись на 2022 г., когда они составили 720 млрд руб.
28 марта ЦБ сообщил, что около трети МФО закончили 2024 г. с убытком. По данным регулятора, адаптация МФО к ужесточению регуляторных требований сопровождалась снижением их прибыли. По итогам 2024 г. чистая прибыль отрасли снизилась на 7%, составив 53 млрд руб.