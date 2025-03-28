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ЦБ: около трети МФО закончили 2024 год с убытком

Ведомости

Около трети микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2024 г. были убыточны, следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций» Банка России.

«Адаптация МФО к ужесточению регуляторных требований сопровождалась снижением их прибыли. По итогам 2024 г. чистая прибыль отрасли снизилась на 7% и составила 53 млрд руб.», – следует из материала.

Чистая прибыль организаций по сравнению с показателями 2023 г. сократилась у 49% компаний, а почти треть МФО работали в убыток.

Кроме того, большинство МФО работают с низкой рентабельностью, что стимулирует усиление концентрации, продолжает регулятор, – рентабельность отрасли за год снизилась с 24 до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%. В этих условиях доля топ-20 крупнейших МФО по объему активов за год увеличилась с 56 до 59%.

Согласно статистике ЦБ, непрофильные направления деятельности обеспечили 26% от доходов отрасли, у 54% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки. В то же время доля жалоб клиентов на навязывание дополнительных услуг со стороны МФО составила 5,8% после 9,6% в 2023 г.

В февральском обзоре ЦБ говорилось, что МФО выдали в прошлом году займов на 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат 2023 г. Наибольший вклад в рост объема выдач внесли банковские МФО, то есть входящие в состав групп различных финансовых компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов.

«Ведомости» со ссылкой на данные СРО «Мир» писали в феврале, что в МФО в 2024 г. средний уровень одобрения кредитов повторным клиентам составил 77%, тогда как в 2023 г. был 83,5%, а в 2022 г. – 80,25%. Аналитики отмечали, что уровень одобрений займов повторным клиентам снижается из-за регуляторных мер, в первую очередь из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ; количественные ограничения на выдачи), которые напрямую ограничивают возможность МФО выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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