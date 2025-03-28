ЦБ: около трети МФО закончили 2024 год с убытком

«Ведомости» со ссылкой на данные СРО «Мир» писали в феврале, что в МФО в 2024 г. средний уровень одобрения кредитов повторным клиентам составил 77%, тогда как в 2023 г. был 83,5%, а в 2022 г. – 80,25%. Аналитики отмечали, что уровень одобрений займов повторным клиентам снижается из-за регуляторных мер, в первую очередь из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ; количественные ограничения на выдачи), которые напрямую ограничивают возможность МФО выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой.