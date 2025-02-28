Банки активизировались в сегменте микрозаймов

Совокупная прибыль всех МФО в прошлом году сократилась на 8,4% до 52 млрд руб. Среди причин – снижение количества прибыльных компаний на 14%, следует из обзора. К тому же прибыль на рынке распределялась неравномерно: среди небольших компаний с портфелем до 10 млн руб. прибыль в IV квартале 2024 г. получили менее половины, в то время как среди крупных МФО с портфелем более 1 млрд руб. прибыльными были более 80%. Прибыльность банковских МФО (в среднем от 1,1 до 3,1%) значительно ниже, чем у иных (4,2–8,6%).