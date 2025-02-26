МФО реже одобряли займы повторным клиентам в 2024 году

Самый высокий уровень одобрения микрозаймов повторным клиентам в прошлом году пришелся на II квартал – 80%. Затем показатель стал снижаться, теряя ежеквартально по 3 п. п., и достиг к концу года 74%. Для сравнения: в 2023 г. пик одобрений был в III квартале – 85%, а затем снизился в IV квартале до 83%. В кризисном 2022 году высокий показатель одобрения повторным клиентам держался всю вторую половину года – на уровне 82%.