МФО реже одобряли займы повторным клиентам в 2024 году

МФО реже одобряли займы повторным клиентам в 2024 годуЭто произошло из-за регуляторных ограничений и ухудшения качества заемщиков
Микрофинансовые организации (МФО) в прошлом году одобряли повторным клиентам меньше займов, чем в предыдущие два года: средний уровень одобрения в 2024 г. составил 77%, тогда как в 2023 г. был 83,5%, а в 2022 г. – 80,25%. Такие данные «Ведомостям» предоставила СРО «Мир».
Самый высокий уровень одобрения микрозаймов повторным клиентам в прошлом году пришелся на II квартал – 80%. Затем показатель стал снижаться, теряя ежеквартально по 3 п. п., и достиг к концу года 74%. Для сравнения: в 2023 г. пик одобрений был в III квартале – 85%, а затем снизился в IV квартале до 83%. В кризисном 2022 году высокий показатель одобрения повторным клиентам держался всю вторую половину года – на уровне 82%.
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