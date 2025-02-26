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/ Финансы

МФО реже одобряли займы повторным клиентам в 2024 году

Это произошло из-за регуляторных ограничений и ухудшения качества заемщиков
Наталья Заруцкая
Вместе с отсечением наиболее рисковых заемщиков МФО сделали ставку на новых клиентов, чье финансовое положение соответствует всем регуляторным нормам
Вместе с отсечением наиболее рисковых заемщиков МФО сделали ставку на новых клиентов, чье финансовое положение соответствует всем регуляторным нормам / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) в прошлом году одобряли повторным клиентам меньше займов, чем в предыдущие два года: средний уровень одобрения в 2024 г. составил 77%, тогда как в 2023 г. был 83,5%, а в 2022 г. – 80,25%. Такие данные «Ведомостям» предоставила СРО «Мир».

Самый высокий уровень одобрения микрозаймов повторным клиентам в прошлом году пришелся на II квартал – 80%. Затем показатель стал снижаться, теряя ежеквартально по 3 п. п., и достиг к концу года 74%. Для сравнения: в 2023 г. пик одобрений был в III квартале – 85%, а затем снизился в IV квартале до 83%. В кризисном 2022 году высокий показатель одобрения повторным клиентам держался всю вторую половину года – на уровне 82%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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