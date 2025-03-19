Доходы у должников МФО выросли за три года почти на треть

Средний доход должника микрофинансовой организации (МФО) за три года вырос почти на треть – с 51 300 руб. в 2022 г. до 65 400 руб. в 2024 г., рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Наибольший прирост показателя произошел в 2023 г. – на 14,6%, за прошлый год он вырос на 11,2%. Тенденцию на рост среднего дохода клиентов и должников подтверждают и сами микрофинансовые компании – «Займер», «Лайм-займ», «Саммит», «Мигкредит» и Moneyman.