ЦБ сохранил официальный курс доллара выше 81 рубля
Официальный курс американского доллара на 1 апреля установлен на уровне 81,25 руб. (-0,04 руб.). Это следует из информации на сайте регулятора.
Европейская валюта подешевела до 93,27 руб. (-0,16 руб.), китайский юань подорожал до 11,78 руб (+0,03 руб.).
20 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что нынешнее ослабление рубля находится в рамках ожиданий российского бизнеса. Зампред регулятора Алексей Заботкин также заявил, что тренд на ослабление рубля отсутствует, но есть колебания.
Экспортеры ждут, когда курс достигнет 90–95 руб. за доллар, говорил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он при этом не уверен, что это скоро произойдет.