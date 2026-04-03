Банк России установил курс доллара ниже 80 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара с 4 апреля в размере 79,73 руб. Это на 0,60 руб. ниже предыдущего уровня.
Курс евро регулятор понизил на 0,54 руб. до 92,19 руб. Юань подешевел на 0,05 руб. и достиг 11,57 руб.
Официальный курс доллара на 3 апреля составляет 80,33 руб., евро – 92,73 руб., юаня – 11,63 руб.
20 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса и нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект. Заместитель главы регулятора Алексей Заботкин также отмечал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но существуют колебания.