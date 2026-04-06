Суд взыскал с Euroclear 15 млрд рублей по иску «Альфа-капитала»
Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 млрд руб. убытков по второму иску управляющей компании «Альфа-капитал», сообщило агентство «РИА Новости».
В иске заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, который был выплачен эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги. Они находились в депозитарии ответчика и были заморожены из-за антироссийских санкций.
15 августа Арбитражный суд Москвы отказал управляющей компании в удовлетворении иска Euroclear Bank на сумму свыше 319 млрд руб. Иск был подан в интересах 150 000 клиентов и касался взыскания убытков из-за заблокированных ценных бумаг. Первоначально, в феврале 2024 г., в иске фигурировали требования о возмещении стоимости более 3000 бумаг и неполученного дохода по ним. Позже суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство.
Euroclear в суде ссылался на прецеденты, согласно которым заблокированные бумаги не считаются утраченными, поскольку теоретически могут быть разблокированы. Представитель банка отметил, что удовлетворение иска означало бы, что истец получил бы и компенсацию, и сами бумаги.
В Euroclear заморожено около 193 млрд евро активов, из которых примерно 13 млрд евро принадлежат частным российским инвесторам. Эти средства потенциально могут быть использованы для покрытия обязательств перед иностранными держателями облигаций.