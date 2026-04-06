Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

Суд взыскал с Euroclear 15 млрд рублей по иску «Альфа-капитала»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 млрд руб. убытков по второму иску управляющей компании «Альфа-капитал», сообщило агентство «РИА Новости».

В иске заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, который был выплачен эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги. Они находились в депозитарии ответчика и были заморожены из-за антироссийских санкций.

15 августа Арбитражный суд Москвы отказал управляющей компании в удовлетворении иска Euroclear Bank на сумму свыше 319 млрд руб. Иск был подан в интересах 150 000 клиентов и касался взыскания убытков из-за заблокированных ценных бумаг. Первоначально, в феврале 2024 г., в иске фигурировали требования о возмещении стоимости более 3000 бумаг и неполученного дохода по ним. Позже суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство.

Euroclear в суде ссылался на прецеденты, согласно которым заблокированные бумаги не считаются утраченными, поскольку теоретически могут быть разблокированы. Представитель банка отметил, что удовлетворение иска означало бы, что истец получил бы и компенсацию, и сами бумаги.

В Euroclear заморожено около 193 млрд евро активов, из которых примерно 13 млрд евро принадлежат частным российским инвесторам. Эти средства потенциально могут быть использованы для покрытия обязательств перед иностранными держателями облигаций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её