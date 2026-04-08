ЦБ объяснил кризис в юаневой ликвидности оттоком средств клиентов
В марте спрос на юаневую ликвидность на денежном рынке продолжил расти, что также сопровождалось оттоком предложения на рынке. Вмененные ставки на юаневых свопах повысились до 15–40% в середине месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
На рынке валютного репо сложилась схожая ситуация, при этом уровень ставок оказался в среднем на 2–8 процентных пунктов ниже. В рамках регулирования ликвидности активно использовались свопы с Банком России – в отдельные дни их объем достигал установленного лимита в 5 млрд юаней, сообщает регулятор.
Рост спроса на юаневую ликвидность, по данным Банка России, был обусловлен оттоком средств клиентов у ряда кредитных организаций. К концу месяца положение на рынке стабилизировалось: ставки снизились до 4%, но остались на повышенном уровне относительно привычных значений.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ говорила, что регулятор не планирует повышать лимит юаневых свопов из-за возросшего спроса на ликвидность.
20 марта «Ведомости» писали, что кризис в юаневой ликвидности перекинулся на молодой рынок ОФЗ в китайской валюте. Котировки обоих номинированных в ней выпусков российского госдолга ушли ниже номинала – до 95,7–96,1% на 19 марта, а доходности выросли до 7,64–7,94% годовых по сравнению с 6,08–7,07% в день размещения.
Выпуски в юанях Минфин разместил на Мосбирже в декабре 2025 г. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка купона – 6% годовых. Размер выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд юаней (7%). В китайской валюте прошла половина расчетов. 21 января 2026 г. на денежном рынке Мосбиржи в несколько раз взлетела стоимость юаневой ликвидности. Индикатор процентных ставок на юани RUSFAR CNY на повышенных оборотах достиг 0,98% (рост в 3,3 раза за день), хотя весь 2025 г. колебался в диапазоне от -0,78 до 0,47%.