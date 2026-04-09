Выдача автокредитов в России выросла на 52,6% в марте

Число автокредитов в марте возросло на 22,4% год к году и превысило 100 000. По сравнению с февралем показатель продемонстрировал рост на 46,1%. Средний чек по автокредиту за месяц увеличился в годовом выражении на 25% и составил 1,53 млн руб. Относительно февраля он вырос на 0,6%.