Выдача автокредитов в России выросла на 52,6% в марте
Выдача автокредитов в России в марте 2026 г. увеличилась на 52,6% относительно такого же периода прошлого года и достигла 156,4 млрд руб. В месячном выражении показатель вырос на 47%. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».
Число автокредитов в марте возросло на 22,4% год к году и превысило 100 000. По сравнению с февралем показатель продемонстрировал рост на 46,1%. Средний чек по автокредиту за месяц увеличился в годовом выражении на 25% и составил 1,53 млн руб. Относительно февраля он вырос на 0,6%.
24 марта Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) объявило, что средний размер выданных автокредитов в феврале вырос на 27,3% год к году до 1,52 млн руб. Относительно января показатель увеличился на 2,1%. Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных кредитов их наибольший средний размер зафиксирован в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.) и Краснодарском крае (1,61 млн руб.).
По данным НБКИ, средний срок автокредитов в феврале возрос на 17,9% в сравнении с годом ранее и достиг 5,98 года. По сравнению с январем он увеличился на 0,9%.