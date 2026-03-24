Средний размер автокредитов вырос на 27,3% в феврале

Средний размер выданных автокредитов в феврале вырос на 27,3% относительно такого же периода прошлого года и достиг 1,52 млн руб. По сравнению с январем показатель увеличился на 2,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов их наибольший средний размер за месяц зафиксирован в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.) и Краснодарском крае (1,61 млн руб.).

Наибольший рост среднего размера автокредита в феврале продемонстрировали Белгородская (+38,6%) и Самарская (+36,2%) области, Москва (+32,7%), Саратовская область (+30,5%) и Удмуртия (+29,8%). Меньше всего в топ-30 регионов этот показатель увеличился в Красноярском (+14,7%) и Пермском краях (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).

17 февраля Объединенное кредитное бюро (ОКБ) объявило, что количество выдач автокредитов в январе сократилось на 43% относительно декабря прошлого года до 59 740. В годовом отношении число выдач снизилось на 19%. Это самый низкий результат за последние три года.

Объем выдачи автокредитов в январе упал на 43% по сравнению с декабрем до 90,05 млрд руб. Показатель вырос на 1% год к году. Доля кредитов на покупку новых автомобилей в январе составила 64% от общего числа и 69% от суммарного объема автокредитов.

