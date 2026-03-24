Средний размер автокредитов вырос на 27,3% в феврале

Объем выдачи автокредитов в январе упал на 43% по сравнению с декабрем до 90,05 млрд руб. Показатель вырос на 1% год к году. Доля кредитов на покупку новых автомобилей в январе составила 64% от общего числа и 69% от суммарного объема автокредитов.