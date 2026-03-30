Средний срок автокредитов увеличился на 17,9% в феврале
Средний срок автокредитов в феврале вырос на 17,9% относительно такого же периода 2025 г. и достиг 5,98 года. По сравнению с январем показатель увеличился на 0,9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самый большой средний срок автокредитов за месяц зафиксирован в Краснодарском (6,52 года) и Ставропольском (6,48 года) краях, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,33 года), Волгоградской области (6,29 года) и Башкирии (6,29 года). Наименьший показатель среднего срока автокредитов отмечен в Москве (5,37 года), Санкт-Петербурге (5,55 года) и Московской области (5,63 года).
Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в феврале выявлена в Чувашии (+24,3%), Санкт-Петербурге (+24,3%), Белгородской (+23,4%), Самарской (+23,3%) и Нижегородской (+21,7%) областях и Москве (+20,8%).
24 марта НБКИ сообщило, что средний размер выданных автокредитов в феврале вырос на 27,3% в годовом выражении до 1,52 млн руб. Относительно января показатель возрос на 2,1%. Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных кредитов их наибольший средний размер зафиксирован в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.) и Краснодарском крае (1,61 млн руб.).