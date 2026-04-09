WB банк планирует создать собственные банкоматы

WB банк появился в 2021 г. Он позволял оплатить покупку в ПВЗ, переведя деньги на ВБ кошелек. В июне 2025 г. «Вайлдберриз» выпустил пластиковые карты. Сейчас платформа предоставляет кредиты и рассрочки для покупки товаров. Похожая система существует и у других маркетплейсов, таких как Ozon и «Яндекс.Маркет».