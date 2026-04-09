WB банк планирует создать собственные банкоматы
Председатель правления WB банка (принадлежит основательнице Wildberries Татьяне Ким) Георгий Горшков сообщил, что рассматривается возможность создания собственных банкоматов. Решение по данному вопросу будет принято до конца 2026 г.
«Мы тестируем банкоматы. Мы не уверены, что для нас это специальный целевой формат, который требует от нас существенных капитальных расходов. У банков есть разные причины создания собственных сетей», – рассказал он агентству «Интерфакс».
Банк рассматривает возможность разместить банкоматы в торговых центрах, метро и ПВЗ.
WB банк появился в 2021 г. Он позволял оплатить покупку в ПВЗ, переведя деньги на ВБ кошелек. В июне 2025 г. «Вайлдберриз» выпустил пластиковые карты. Сейчас платформа предоставляет кредиты и рассрочки для покупки товаров. Похожая система существует и у других маркетплейсов, таких как Ozon и «Яндекс.Маркет».
В 2025 г. оборот Wildberries составил 6,1 трлн руб. Чистая прибыль группы RWB за 2025 г. увеличилась со 104 млрд до 175 млрд руб. Прибыль WB Банка за 2 месяца 2026 г. составила 18,943 млрд руб (+165% год к году).
2 апреля Wildberries & Russ (РВБ) подтвердили, что компания приобрела «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Это позволило начать развитие собственной логистической сети.