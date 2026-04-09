Центробанк опустил курс доллара ниже 78 рублей

6 апреля внебиржевой курс доллара на Forex снизился на 1,49% и достиг $78,81. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на этот день, составлял 79,73 руб. Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер назвал среди причин укрепления рубля отказ Минфина от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки ЦБ и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.