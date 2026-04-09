Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Центробанк опустил курс доллара ниже 78 рублей

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 10 апреля 2026 г. на уровне 77,84 руб. Это на 0,47 руб. меньше, чем предыдущее значение. Ниже 78 руб. американская валюта не стоила с 5 марта.

Евро подешевел на 0,68 руб. и достиг 90,88 руб. Курс юаня опустился на 0,09 руб. до 11,37 руб.

Официальный курс доллара на 9 апреля составляет 78,3 руб., евро – 91,56 руб. юаня – 11,46 руб.

6 апреля внебиржевой курс доллара на Forex снизился на 1,49% и достиг $78,81. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на этот день, составлял 79,73 руб. Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер назвал среди причин укрепления рубля отказ Минфина от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки ЦБ и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте