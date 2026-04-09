Центробанк опустил курс доллара ниже 78 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 10 апреля 2026 г. на уровне 77,84 руб. Это на 0,47 руб. меньше, чем предыдущее значение. Ниже 78 руб. американская валюта не стоила с 5 марта.
Евро подешевел на 0,68 руб. и достиг 90,88 руб. Курс юаня опустился на 0,09 руб. до 11,37 руб.
Официальный курс доллара на 9 апреля составляет 78,3 руб., евро – 91,56 руб. юаня – 11,46 руб.
6 апреля внебиржевой курс доллара на Forex снизился на 1,49% и достиг $78,81. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на этот день, составлял 79,73 руб. Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер назвал среди причин укрепления рубля отказ Минфина от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки ЦБ и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.