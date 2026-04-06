Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 12 марта
Внебиржевой курс доллара на Forex снизился на 1,49% и достиг $78,81 по состоянию на 10:30 мск.
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 6 апреля, составляет 79,73 руб.
20 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса и нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект. Заместитель главы регулятора Алексей Заботкин также указал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но существуют колебания.