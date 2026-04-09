В переводах через СБП обяжут указывать ИНН с 1 июля

В декабре 2025 г. зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что Банк России планирует ввести для кредитных организаций обязанность привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. По ее словам, индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу и это коснется как новых, так и уже существующих счетов.