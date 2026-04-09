В переводах через СБП обяжут указывать ИНН с 1 июля

В переводах через СБП обяжут указывать ИНН с 1 июляТакая мера необходима для борьбы с дропперами
С 1 июля в России необходимо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Такая мера необходима для борьбы с дропперством.
«ИНН – это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», – сказал Юрков на форуме «Антифродум» (цитата по «РИА Новости»).
Заполнять идентификационный номер нужно будет при переводах и платежах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже получить новый паспорт, но ИНН практически невозможно поменять физическому лицу.
В декабре 2025 г. зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что Банк России планирует ввести для кредитных организаций обязанность привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. По ее словам, индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу и это коснется как новых, так и уже существующих счетов.
В июне 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам – лицам, участвующим в обналичивании и легализации криминальных доходов, – будет грозить до шести лет лишения свободы.
За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.