Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития и модернизации промышленности («Банк РМП») в связи с нарушениями требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
ЦБ уточнил, что финансовая организация не соблюдала требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры. Он был активно вовлечен в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денег за рубеж, их обналичивание и обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.
Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление «Банком РМП» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В финансовую организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
10 апреля ТАСС со ссылкой на АСВ писало, что страховая ответственность «Банка РМП» перед вкладчиками предварительно оценивается в 120,9 млн руб. Агентство намерено начать выплаты не позднее 24 апреля.