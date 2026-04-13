ЦБ РФ понизил курс доллара до 76 рублей

США 12 июня 2024 г. расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. На этом фоне торги долларом и евро на бирже были приостановлены, операции переведены на внебиржевой рынок. С 27 декабря 2024 г. ЦБ определяет официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.