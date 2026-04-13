Главная / Финансы /

ЦБ РФ понизил курс доллара до 76 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара США на 14 апреля на уровне 76,24 руб. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

В свою очередь курс евро составит 89,13 руб. Курс юаня снизился на 11,83 коп. до 11,1338 руб.

10 апреля курс доллара на российском межбанковском рынке сократился на 0,81% и достиг 76,99 руб.

США 12 июня 2024 г. расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. На этом фоне торги долларом и евро на бирже были приостановлены, операции переведены на внебиржевой рынок. С 27 декабря 2024 г. ЦБ определяет официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

