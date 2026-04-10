Курс доллара на межбанке упал ниже 77 рублей
Курс доллара на российском межбанковском рынке сократился на 0,81% и достиг 76,99 руб. по состоянию на 11:20 мск, следует из данных площадки «Финам».
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 апреля, составляет 77,84 руб. Ниже 78 руб. американская валюта не стоила с 5 марта.
6 апреля внебиржевой курс доллара на Forex снизился на 1,49% и достиг 78,81 руб. Официальный курс доллара на этот день составлял 79,73 руб.
Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер тогда назвал среди причин укрепления рубля отказ Министерства финансов от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки Банка России и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.