Курс доллара на межбанке упал ниже 77 рублей

Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер тогда назвал среди причин укрепления рубля отказ Министерства финансов от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки Банка России и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.