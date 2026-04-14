Внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей
Внебиржевой курс доллара на Forex опустился ниже 75 руб. Стоимость американской валюты опустилась на 1,6% и достигла 74,83 руб. по состоянию на 12:01 мск.
Официальный курс доллара, который установил Центральный банк России на 14 апреля, составляет 76,24 руб.
6 апреля внебиржевой курс доллара на Forex достиг 78,81 руб. Официальный курс валюты на этот день составлял 79,73 руб.
Эксперт по фондовому рынку БКС Михаил Зельцер тогда перечислил среди причин укрепления рубля отказ Министерства финансов России от покупки валюты в рамках бюджетного правила до 1 июля, приток экспортной выручки от продаж сырья по высоким ценам марта, низкий темп снижения ключевой ставки Центробанка и улучшение ситуации с юаневой ликвидностью.