Число выданных автокредитов увеличилось на 10,4% в марте

24 марта НБКИ сообщило, что средний размер выданных автокредитов в феврале возрос на 27,3% в годовом выражении и достиг 1,52 млн руб. Относительно января показатель вырос на 2,1%. Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных кредитов их наибольший средний размер выявлен в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.) и Краснодарском крае (1,61 млн руб.). Средний срок автокредитов увеличился на 17,9% год к году и составил 5,98 года. По сравнению с январем он вырос на 0,9%.