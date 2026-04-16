Число выданных автокредитов увеличилось на 10,4% в марте
Число выданных автокредитов в марте 2026 г. выросло на 10,4% относительно такого же периода предыдущего года и достигло 86 900. По сравнению с февралем показатель увеличился на 36%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В I квартале количество выданных автокредитов сократилось на 1,1% в годовом выражении и составило 206 700.
Среди российских регионов наибольшее число выданных автокредитов в марте зафиксировано в Москве (7160), Московской области (6320), Санкт-Петербурге (4650), Татарстане (4500) и Краснодарском крае (3820).
Среди 30 регионов-лидеров самая серьезная динамика увеличения количества выданных автокредитов за месяц была отмечена в Липецкой (+39,4%) и Рязанской (+37,7%) областях, Москве (+33,8%), Тульской области (+26,1%), Санкт-Петербурге (+25,3%) и Московской области (+24,9%). Показатель снизился в Кемеровской (-14,8%), Самарской (-6%), Оренбургской (-3%), Новосибирской (-2,7%), Волгоградской (-2,1%) областях и Чувашии (-0,6%).
24 марта НБКИ сообщило, что средний размер выданных автокредитов в феврале возрос на 27,3% в годовом выражении и достиг 1,52 млн руб. Относительно января показатель вырос на 2,1%. Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных кредитов их наибольший средний размер выявлен в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.), Ленинградской области (1,71 млн руб.) и Краснодарском крае (1,61 млн руб.). Средний срок автокредитов увеличился на 17,9% год к году и составил 5,98 года. По сравнению с январем он вырос на 0,9%.