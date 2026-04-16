ЦБ установил курс доллара выше 76 рублей
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 17 апреля на 0,85 руб. и установил его на уровне 76,09 руб.
Регулятор повысил курс евро на 0,68 руб. до 89,41 руб. Юань подорожал на 0,14 руб. и достиг 11,17 руб.
Официальный курс доллара на 16 апреля составляет 75,23 руб., евро – 88,73 руб., юаня – 11,03 руб.
16 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что нынешняя экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Он уточнил, что курс валюты, к которому в стране привыкли и который хотели видеть экспортеры, во многом закладывался в финансовые модели и был функцией постоянного оттока капитала по разным каналам. Сейчас оттока капитала нет, и в экономике копятся чистые иностранные активы.