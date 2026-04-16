ЦБ установил курс доллара выше 76 рублей

16 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что нынешняя экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Он уточнил, что курс валюты, к которому в стране привыкли и который хотели видеть экспортеры, во многом закладывался в финансовые модели и был функцией постоянного оттока капитала по разным каналам. Сейчас оттока капитала нет, и в экономике копятся чистые иностранные активы.