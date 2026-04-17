Чистая прибыль российских банков в марте выросла на 14,2%
Чистая прибыль российских банков в марте выросла на 14,2% относительно февраля и достигла 448 млрд руб. Доходность на капитал в годовом выражении показала рост на 2,7 процентных пункта (п. п.) до 25,4%. Об этом свидетельствует материал Центрального банка России «О развитии банковского сектора РФ».
Рост прибыли обеспечили неосновные доходы финансовых организаций. Они увеличились на 70% в месячном выражении до 202 млрд руб. Основная прибыль банков за месяц практически не изменилась и составила 343 млрд руб.
Общий финансовый результат банковского сектора в марте достиг 507 млрд руб. против 415 млрд руб. в феврале.
25 марта Центробанк сообщил, что чистая прибыль банков России в феврале составила 392 млрд руб. с 394 млрд руб. в январе. Рентабельность капитала год к году осталась на прежнем уровне – 23%. Основная прибыль снизилась за месяц на 67 млрд руб. до 347 млрд руб. Регулятор связал это с сезонным ростом операционных расходов после январских праздников.
При этом неосновные доходы кредитных организаций, напротив, значительно возросли и достигли 121 млрд руб. Это на 90 млрд руб. больше уровня предыдущего месяца.