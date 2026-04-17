Чистая прибыль российских банков в марте выросла на 14,2%

25 марта Центробанк сообщил, что чистая прибыль банков России в феврале составила 392 млрд руб. с 394 млрд руб. в январе. Рентабельность капитала год к году осталась на прежнем уровне – 23%. Основная прибыль снизилась за месяц на 67 млрд руб. до 347 млрд руб. Регулятор связал это с сезонным ростом операционных расходов после январских праздников.