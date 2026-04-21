Число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 36% в марте
Число выданных ипотечных кредитов в марте 2026 г. выросло на 36% относительно такого же периода прошлого года и достигло 78 590. По сравнению с февралем показатель увеличился на 16%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Объем выдач ипотечных кредитов возрос на 26% в годовом выражении и на 23% в месячном до 322,23 млрд руб. Доля нового жилья в марте выросла до 28% от общего числа и 41% от общего объема ипотечных кредитов. Доля вторичного жилья составила 72% и 59% соответственно.
Средний размер ссуды на покупку жилья за месяц увеличился относительно февраля почти на 250 000 руб. и достиг 4,10 млн руб. Средний размер ипотеки на покупку жилья в новостройке составил 5,81 млн руб., вторички – 3,3 млн руб. Средний срок ипотеки в марте по сравнению с предыдущим месяцем показал рост на восемь месяцев до 245 месяцев. В феврале средний срок ипотеки составлял 237 месяцев, годом ранее – 267 месяцев.
В I квартале текущего года граждане оформили 235 370 ипотечных кредитов на общую сумму 1,02 трлн руб. Среднемесячный объем выдач составил 338,37 млрд руб. Относительно IV квартала 2025 г. число кредитов упало на 41%, среднемесячный объем выдач – на 45%. Год к году количество выдач в сегменте увеличилось на 66%, объем – на 67%.
В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в марте попали Москва (6340 кредитов на 41,91 млрд руб.), Московская область (4720 кредитов на 25,75 млрд руб.), Санкт-Петербург (3750 кредитов на 19,33 млрд руб.), Свердловская область (3070 кредитов на 10,96 млрд руб.), Татарстан (2480 кредитов на 10,1 млрд руб.). Самые крупные кредиты получили жители Москвы (в среднем 6,61 млн руб.), Московской области (5,45 млн руб.) и Санкт-Петербурга (5,16 млн руб.).
7 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда банков писали, что рынок ипотеки стал восстанавливаться в марте. Сбербанк выдал 230 млрд руб. на покупку жилья, что на 9,7% больше, чем в феврале. В ВТБ выдачи ипотеки за месяц выросли на 22% и составили около 30 млрд руб. В Совкомбанке выдачи увеличились на 23% по количеству и на 31% по сумме относительно предыдущего месяца.