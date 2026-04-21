Число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 36% в марте

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда банков писали, что рынок ипотеки стал восстанавливаться в марте. Сбербанк выдал 230 млрд руб. на покупку жилья, что на 9,7% больше, чем в феврале. В ВТБ выдачи ипотеки за месяц выросли на 22% и составили около 30 млрд руб. В Совкомбанке выдачи увеличились на 23% по количеству и на 31% по сумме относительно предыдущего месяца.