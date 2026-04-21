Банк России установил курс доллара ниже 75 рублей
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 22 апреля на 0,65 руб. и установил его на уровне 74,59 руб. впервые за три года.
Евро подешевел на 0,61 руб. до 87,77 руб. Курс юаня снизился на 0,10 руб. и достиг 10,95 руб.
Официальный курс доллара на 21 апреля составляет 75,24 руб., евро – 88,38 руб., юаня – 11,04 руб.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс идет к отметке 70 руб./$. По его словам, такой курс – это не проблема, а естественный ход событий в ситуации, когда страна из-за санкций лишена возможности накапливать внешние активы.