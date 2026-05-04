YDEX4 074,5+0,36%CNY Бирж.10,983+0,05%IMOEX2 653,3-0,18%RTSI1 117,42-0,18%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,63+0,25%
ВТБ присоединил «Почта Банк»

ВТБ завершил юридическое присоединение «Почта Банка», сообщила «Ведомостям» кредитная организация. Объединенная сеть стала крупнейшей в России: теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4 500 точек обслуживания и 23 000 почтовых отделений. Банк представлен более чем в 13 000 населенных пунктов во всех 89 регионах.

«Объединение ВТБ и Почта Банка – один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. <…> Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России. Такого преимущества нет ни у одного банка в стране», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Интеграция проходила поэтапно с начала 2025 г.: сначала объединили сети банкоматов, затем продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 000 представителей ВТБ. Банк также стал оператором Пушкинской карты и совместно с Социальным фондом реализовал бесшовный перевод пенсий. Завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 000 устройств.

20 февраля 2026 г. акционеры ВТБ одобрили присоединение «Почта банка» и утвердили изменения в устав.

10 декабря 2024 г. ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб., став единственным владельцем кредитной организации.

«Почта банк» был создан в 2016 г. как совместный проект ВТБ (50% минус 1 акция) и «Почты России» (50% плюс 1 акция) на базе «Лето банка», который ранее находился под контролем ВТБ. В 2017 г. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций банка.

