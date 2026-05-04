Центробанк поднял курс доллара выше 75 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 5 марта на уровне 75,44 руб. Регулятор повысил его на 0,64 руб.
Евро подешевел на 0,38 руб. до 88,27 руб. Курс юаня увеличился на 0,07 руб. и достиг 11,03 руб.
15 апреля стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров заявил, что брокер ожидает курса 70 руб./$ в конце апреля – начале мая. Ключевыми факторами являются снижение после всплеска ставок на юаневом рынке, поступление в Россию экспортной выручки по высоким мартовским ценам и временное отсутствие Минфина на валютном рынке.