Объем выданных автокредитов увеличился на 21,3% в I квартале
Объем выданных автокредитов за январь – март 2026 г. вырос на 21,3% относительно такого же периода прошлого года и составил 306,9 млрд руб. По сравнению с 2024 г. показатель упал на 45,3% Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди российских регионов наибольший объем выданных автокредитов по итогам I квартала зафиксирован в Москве (33,7 млрд руб.), Московской области (26,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,5 млрд руб.), Краснодарском крае (15,4 млрд руб.) и Татарстане (14,6 млрд руб.).
Из 15 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наиболее серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов показали Москва (+41,7%), Санкт-Петербург (+37,4%), Московская (+26,3%), Ростовская (+24,6%) и Свердловская (+23,7%) области.
4 мая «Ведомости» со ссылкой на данные НБКИ писали, что в России 11 месяцев подряд растет средний срок автокредита как на новые автомобили, так и на подержанные машины. В марте этого года он составил 5,85 года, увеличившись на 0,4% в месячном выражении и на 14,5% в годовом выражении.
Самый большой средний срок выданных автокредитов выявлен в Краснодарском (6,55 года), Ставропольском (6,47 года) и Пермском (6,27 года) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО, 6,24 года) и Волгоградской (6,23 года) областях. Наименьший показатель в регионах зафиксирован в Москве (5,09 года), Санкт-Петербурге (5,28 года) и Московской области (5,36 года).