Объем выданных автокредитов увеличился на 21,3% в I квартале

4 мая «Ведомости» со ссылкой на данные НБКИ писали, что в России 11 месяцев подряд растет средний срок автокредита как на новые автомобили, так и на подержанные машины. В марте этого года он составил 5,85 года, увеличившись на 0,4% в месячном выражении и на 14,5% в годовом выражении.