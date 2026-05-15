ФАС выдала предупреждения МТС и СДМ-банку за неполную информацию об услугах

МТС и СДМ-банку выдали предупреждение за неполную информацию о своих финансовых услугах. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В сервисе «МТС накопления» компания акцентировала внимание потребителей на высокой процентной ставке по облигациям (16,5% годовых), но «не информировала о возможности ее изменения в следующем купонном периоде и не указало дату, до которой ставка актуальна». 

«Кроме того, в качестве преимущества сервиса компания указала возможность вывести деньги в любой момент, тогда как фактически вывод средств может составлять до трех рабочих дней», – говорится в сообщении. 

СДМ-банк, в свою очередь, не указал полные сведения об ограничениях по пополнению срочного пополняемого вклада «Накопительный счет». По нынешним правила, предусматривается минимальная и максимальная служба пополнения, но в заявлении на открытие счета банк «привел информацию только о минимальной сумме».

ФАС обязала компании в течение 10 дней разместить полную информацию о предоставляемых услугах, а также исключить подобную практику в будущем. 

В апреле ФАС выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Тогда утверждалось, что компании увеличили сроки выплат продавцам за проданные товары, что ухудшает финансовое положение продавцов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте