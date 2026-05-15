ФАС выдала предупреждения МТС и СДМ-банку за неполную информацию об услугах
В сервисе «МТС накопления» компания акцентировала внимание потребителей на высокой процентной ставке по облигациям (16,5% годовых), но «не информировала о возможности ее изменения в следующем купонном периоде и не указало дату, до которой ставка актуальна».
«Кроме того, в качестве преимущества сервиса компания указала возможность вывести деньги в любой момент, тогда как фактически вывод средств может составлять до трех рабочих дней», – говорится в сообщении.
СДМ-банк, в свою очередь, не указал полные сведения об ограничениях по пополнению срочного пополняемого вклада «Накопительный счет». По нынешним правила, предусматривается минимальная и максимальная служба пополнения, но в заявлении на открытие счета банк «привел информацию только о минимальной сумме».
ФАС обязала компании в течение 10 дней разместить полную информацию о предоставляемых услугах, а также исключить подобную практику в будущем.