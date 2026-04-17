ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий
Компании увеличили сроки выплат продавцам за проданные товары. ФАС пишет, что это ухудшает финансовое положение продавцов. Площадки также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе. Кроме того, стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к ее себестоимости, отметили в службе.
Ozon ввел платную услугу, которая позволяет указать знак оригинала на карточке товара. Маркировка на деле не гарантирует достоверность сведений о товаре, при этом она создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности.
Антимонопольная служба отметила, что компании должны устранить нарушения до 15 мая. В случае неисполнения ФАС России возбудит антимонопольное дело.
В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) сообщили «Ведомостям», что они находятся в диалоге с ФАС России и всегда следуют рекомендациям регулятора. «Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», – добавили в компании.
6 апреля стало известно, что объединенная компания РВБ намерена выровнять условия работы для китайских и российских продавцов в части комиссий на маркетплейсе.