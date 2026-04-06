Wildberries выровняет комиссии для китайских и российских селлеров

28 января замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что в кабмине обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, по которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. По его словам, селлер может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает такой же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Для отечественных продавцов комиссия может составлять 70-100%, а китайские конкуренты платят вдвое меньше. Чекушов подчеркнул, что это нужно исправлять.