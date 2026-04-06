Wildberries выровняет комиссии для китайских и российских селлеров
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) намерена выровнять условия работы для китайских и российских продавцов в части комиссий на маркетплейсе.
После заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий компания представила регулятору меры, которые направлены на обеспечение прозрачных условий работы с платформой. Среди них выравнивание условий работы для селлеров из России и Китая, управление ценообразованием продавца и условия формирования скидок за счет маркетплейса.
РВБ также автоматизирует механизм отказа селлеров от скидки на товары за счет площадки. Управлять ее применением можно будет в личном кабинете продавца. Кроме того, компания разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям прозрачность ведения бизнеса на маркетплейсе. Ее представят на согласование ФАС в ближайшее время. Политика будет включать принципы ценообразования на платформе и правила предоставления скидки за ее счет.
28 января замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что в кабмине обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, по которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. По его словам, селлер может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает такой же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Для отечественных продавцов комиссия может составлять 70-100%, а китайские конкуренты платят вдвое меньше. Чекушов подчеркнул, что это нужно исправлять.