Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries выровняет комиссии для китайских и российских селлеров

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) намерена выровнять условия работы для китайских и российских продавцов в части комиссий на маркетплейсе.

После заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий компания представила регулятору меры, которые направлены на обеспечение прозрачных условий работы с платформой. Среди них выравнивание условий работы для селлеров из России и Китая, управление ценообразованием продавца и условия формирования скидок за счет маркетплейса.

РВБ также автоматизирует механизм отказа селлеров от скидки на товары за счет площадки. Управлять ее применением можно будет в личном кабинете продавца. Кроме того, компания разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям прозрачность ведения бизнеса на маркетплейсе. Ее представят на согласование ФАС в ближайшее время. Политика будет включать принципы ценообразования на платформе и правила предоставления скидки за ее счет.

28 января замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что в кабмине обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, по которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. По его словам, селлер может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает такой же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Для отечественных продавцов комиссия может составлять 70-100%, а китайские конкуренты платят вдвое меньше. Чекушов подчеркнул, что это нужно исправлять.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь