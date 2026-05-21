Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN127,78+0,57%CNY Бирж.10,411-0,47%IMOEX2 635,77-0,17%RTSI1 170,28-0,17%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Главная / Финансы /

Чебесков: законопроект о криптовалюте доработают на следующей неделе

Ведомости

Доработанная версия законопроекта о легализации криптовалют будет готова в начале следующей недели. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, отвечая на вопросы на Всероссийской банковской конференции «Цифровая финансовая система: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект».

По его словам, в новой версии будет увеличен лимит для покупки крипты, а также у Центробанка появится возможность расширять перечень криптовалют. Чебесков объяснил, что есть стейблкоины дружественных юрисдикций и они должны быть доступны, если это будет необходимо. Он привел в пример стейблкоины на рубль, выпущенные в Киргизии.

Замминистра рассказал, что была большая дискуссия, какие валюты можно допускать, какие критерии нужны для этого, что делать со стейблкоинами, какие есть риски, связанные со стейблкоинами, и так далее.

Потенциальную залоговую базу криптовалют оценили почти в 3 трлн рублей

Финансы / Рынки

«Сроки у нас как всегда горят. Наша задача – в эту сессию попробовать принять законопроект. И мы рассчитываем, что парламент поддержит нас», – добавил он.

1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля нижняя палата парламента приняла их в первом чтении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте