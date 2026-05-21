Чебесков: законопроект о криптовалюте доработают на следующей неделе
Доработанная версия законопроекта о легализации криптовалют будет готова в начале следующей недели. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, отвечая на вопросы на Всероссийской банковской конференции «Цифровая финансовая система: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект».
По его словам, в новой версии будет увеличен лимит для покупки крипты, а также у Центробанка появится возможность расширять перечень криптовалют. Чебесков объяснил, что есть стейблкоины дружественных юрисдикций и они должны быть доступны, если это будет необходимо. Он привел в пример стейблкоины на рубль, выпущенные в Киргизии.
Замминистра рассказал, что была большая дискуссия, какие валюты можно допускать, какие критерии нужны для этого, что делать со стейблкоинами, какие есть риски, связанные со стейблкоинами, и так далее.
«Сроки у нас как всегда горят. Наша задача – в эту сессию попробовать принять законопроект. И мы рассчитываем, что парламент поддержит нас», – добавил он.
1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля нижняя палата парламента приняла их в первом чтении.