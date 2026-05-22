Финансы

Суд 26 мая рассмотрит заявление ЦБ о немедленном исполнении по иску к Euroclear

Ведомости

Арбитражный суд Москвы 26 мая рассмотрит заявление Банка России, где регулятор просит обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Вопрос будет рассмотрен в 17:00 мск.

Заявление ЦБ поступило в Арбитражный суд Москвы 19 мая. Столичный арбитраж 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). Комментируя решение, Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российского суда и планирует обжаловать вердикт.

Иск был подан 12 декабря 2025 г. ЦБ оценил убытки, возникшие из-за незаконной блокировки российских активов в Euroclear, в 200,1 млрд евро. Эта сумма включает 181,5 млрд евро реального ущерба и 18,6 млрд евро упущенной выгоды.

Хотите скрыть рекламу?