Суд 26 мая рассмотрит заявление ЦБ о немедленном исполнении по иску к Euroclear

Арбитражный суд Москвы 26 мая рассмотрит заявление Банка России, где регулятор просит обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.