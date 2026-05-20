IMOEX2 636,31-1,02%RTSI1 170,52-0,54%RGBI119,17-0,03%
ЦБ попросил суд немедленно взыскать с Euroclear 200 млрд евро

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство об обращении к немедленному исполнению решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму около 200 млрд евро, сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

Заявление поступило 19 мая, уточнили в суде. Арбитраж Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). Euroclear, комментируя решение, заявил, что не признает юрисдикцию российского суда и намерен обжаловать вердикт.

Иск был подан 12 декабря 2025 г. ЦБ оценил убытки, возникшие из-за незаконной блокировки российских активов в Euroclear, в 200,1 млрд евро. Эта сумма включает 181,5 млрд евро реального ущерба и 18,6 млрд евро упущенной выгоды.

