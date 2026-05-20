Суд в Москве взыскал с Euroclear около 32 млрд рублей

Суд частично удовлетворил требования истца, который настаивал на взыскании убытков в размере 34,4 млрд руб. В решении указано, что с Euroclear подлежат взысканию доходы по бумагам – свыше $300,4 млн и более 31,9 млн евро, а также суммы в ряде других валют. Также взыскана упущенная выгода в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около $86,8 млн и дополнительные выплаты, включая вознаграждение управляющей компании в объеме около 983 млн руб. и около $3,6 млн.