Финансы

Суд в Москве взыскал с Euroclear около 32 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску АО «УК «Первая» (ранее – «Сбер Управление активами») обязал бельгийский Euroclear Bank выплатить порядка 32 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости».

Суд частично удовлетворил требования истца, который настаивал на взыскании убытков в размере 34,4 млрд руб. В решении указано, что с Euroclear подлежат взысканию доходы по бумагам – свыше $300,4 млн и более 31,9 млн евро, а также суммы в ряде других валют. Также взыскана упущенная выгода в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около $86,8 млн и дополнительные выплаты, включая вознаграждение управляющей компании в объеме около 983 млн руб. и около $3,6 млн.

Как следует из материалов дела, исковые требования включали компенсацию накопленного дохода по заблокированным активам, недополученных дивидендов, купонных выплат и доходов от погашения бумаг, а также вознаграждение доверительного управляющего, утраченное из-за ограничений на операции с активами клиентов.

18 мая стало известно, что активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда».

15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear. Заседание прошло в закрытом режиме, что обосновали наличием коммерческой тайны.

