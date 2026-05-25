ЦБ: доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась до 88,9%

18 мая «Ведомости» со ссылкой на результаты измерений Альфа-банка и исследовательского агентства ORO писали, что индекс цифровой финансовой культуры за 2025 г. вырос на 2,2 п. п. до 44,5. Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, рост индекса – закономерный результат цифровизации финансов на фоне роста доли безналичных платежей.