ЦБ: доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась до 88,9%
Доля безналичных платежей в розничном обороте в России достигла 88,9%, увеличившись на 0,9 п. п. за квартал, говорится в аналитическом обзоре Банка России «Развитие национальной платежной системы».
Как отмечает регулятор, наиболее заметно выросла доля использования россиянами электронных кошельков в интернете. Показатель вырос до 11% (на 1 п. п. за квартал и на 2 п. п. за год). Основным способом оплаты осталась карта: 49% занимает бесконтактная оплата картой, 9% – реквизиты карты, 1% – контактная оплата. При этом представители ЦБ подчеркнули, что доля оплаты картой продолжает снижаться.
Мобильный и онлайн-банкинг используют при оплате товаров и услуг в 15% случаев. В течение года показатель вырос на 5 п. п. По данным ЦБ, доля использования QR-кодов при оплате достигла 5% в отчетном квартале, 3% из них – по СБП.
18 мая «Ведомости» со ссылкой на результаты измерений Альфа-банка и исследовательского агентства ORO писали, что индекс цифровой финансовой культуры за 2025 г. вырос на 2,2 п. п. до 44,5. Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, рост индекса – закономерный результат цифровизации финансов на фоне роста доли безналичных платежей.