Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IGST3 940-2,48%CNY Бирж.10,530%IMOEX2 623,39-0,09%RTSI1 160,56-0,09%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась до 88,9%

Ведомости

Доля безналичных платежей в розничном обороте в России достигла 88,9%, увеличившись на 0,9 п. п. за квартал, говорится в аналитическом обзоре Банка России «Развитие национальной платежной системы».

Как отмечает регулятор, наиболее заметно выросла доля использования россиянами электронных кошельков в интернете. Показатель вырос до 11% (на 1 п. п. за квартал и на 2 п. п. за год). Основным способом оплаты осталась карта: 49% занимает бесконтактная оплата картой, 9% – реквизиты карты, 1% – контактная оплата. При этом представители ЦБ подчеркнули, что доля оплаты картой продолжает снижаться.

Мобильный и онлайн-банкинг используют при оплате товаров и услуг в 15% случаев. В течение года показатель вырос на 5 п. п. По данным ЦБ, доля использования QR-кодов при оплате достигла 5% в отчетном квартале, 3% из них – по СБП.

18 мая «Ведомости» со ссылкой на результаты измерений Альфа-банка и исследовательского агентства ORO писали, что индекс цифровой финансовой культуры за 2025 г. вырос на 2,2 п. п. до 44,5. Это комплексный показатель, который объединяет знания о финансах и цифровых сервисах, а также реальные поведенческие практики. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, рост индекса – закономерный результат цифровизации финансов на фоне роста доли безналичных платежей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте