ЦБ: доля платежей картами в России за год снизилась

По данным Банка России, на 1 апреля 2026 г. в стране было выпущено 548,6 млн расчетных и кредитных карт. Доля активных карт остается около 50%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на четыре п. п. В I квартале 2026 г. с использованием банковских карт россияне совершили 15,6 млрд операций на 32,6 трлн руб. Основную часть операций по картам составила оплата товаров и услуг – 89 из 100 транзакций. На такие операции пришлось 39% общего объема платежей.