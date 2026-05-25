ЦБ: доля платежей картами в России за год снизилась
Доля платежей банковскими картами в России продолжает сокращаться на фоне роста популярности альтернативных способов оплаты. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России «Развитие национальной платежной системы».
По данным ЦБ, сейчас на банковские карты приходится более половины всех платежей граждан, однако по сравнению с I кварталом 2025 г. их доля снизилась на 7 п. п. по количеству операций и на 4 п. п. по объему.
Как отметили в Банке России, в I квартале 2026 г. россияне стали чаще использовать Систему быстрых платежей (СБП), QR-коды, платежные приложения, электронные кошельки и биометрию. Доля альтернативных способов оплаты выросла за квартал на 0,8 п. п. и достигла 14,9% общего объема безналичных операций клиентов.
«Карты все чаще используются для аутентификации и доступа к сервисам безналичных платежей и иным банковским продуктам», – пояснили в регуляторе.
По данным Банка России, на 1 апреля 2026 г. в стране было выпущено 548,6 млн расчетных и кредитных карт. Доля активных карт остается около 50%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на четыре п. п. В I квартале 2026 г. с использованием банковских карт россияне совершили 15,6 млрд операций на 32,6 трлн руб. Основную часть операций по картам составила оплата товаров и услуг – 89 из 100 транзакций. На такие операции пришлось 39% общего объема платежей.
1 апреля директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что наличные деньги и банковские карты сохранят востребованность в ближайшие пять лет. При этом, по оценке регулятора, некарточные способы оплаты продолжат активно развиваться.