ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 71 рубля
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая. Курс доллара снижен на 0,77 руб. до 70,90 руб. Данные приводятся на сайте ЦБ.
Курс евро опустился на 0,58 руб. и составил 82,72 руб. Официальный курс юаня уменьшился на 9 коп. до 10,46 руб.
Официальные курсы Центробанка используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации, а также фьючерсные контракты на доллар и евро.
Официальный курс евро на 27 мая ЦБ установил на уровне 83,30 руб. Доллар стоил 71,67 руб., юань был равен 10,55 руб.
19 мая Bloomberg писал, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.