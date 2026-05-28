Банк России может снизить ключевую ставку до 14% в июне
Центральный банк РФ может снизить ключевую ставку на заседании в июне на 50 б. п. до 14% за счет падения сезонно скорректированной инфляции за март – май в пересчете на год ниже 4%, сообщил «Ведомостям» директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
По его мнению, рост спроса на кредиты в апреле при этом, как и неопределенность вокруг бюджета, станут ограничивающими факторами для темпа смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ключевым для рынка сейчас считается вопрос, есть ли тренд на устойчивую дефляцию. Она отметила, что недельное снижение цен прекратилось, что было продиктовано во многом разовыми факторами в продовольственном секторе, и такая динамика может повлиять на траекторию изменения ставки.
4 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Этого ожидали 16 из 19 экономистов, опрошенных «Ведомостями». Текущее снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения ДКП. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция сократится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии текущего года.