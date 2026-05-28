Как замедление годовой инфляции повлияет на ставку

Как замедление годовой инфляции повлияет на ставкуНедельный рост цен возобновился, сообщил Росстат
Инфляция с 19 по 25 мая 2026 г. составила 0,07% после снижения цен на 0,02% на предыдущей неделе, следует из данных Росстата. По оценке ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,11% против 0,43% за тот же период предыдущего года. С начала года рост составил 3,22%. В годовом выражении на 25 мая инфляция замедлилась до 5,33% после 5,36% на 18 мая, отмечает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».
В сегменте продовольственных товаров темпы снижения цен замедлились до -0,07% после -0,26% неделей ранее, на плодоовощную продукцию цены упали на 0,11% (-2,21% с 13 по 18 мая), сообщает Минэк. Наиболее заметно подешевели помидоры – на 3,6%, куриные яйца стали доступнее на 2,21%. Подорожали лук репчатый (+2,1%), свекла (+1,6%), капуста белокочанная и морковь (+1,3%), сахар-песок стал дороже на 0,9%, картофель – на 0,8%.