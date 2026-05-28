ВТБ: треть россиян хотели бы получать зарплату еженедельно
«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты – это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты – в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», – объяснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Почти каждый 10-й респондент ВТБ также хотел бы получать зарплату ежедневно, 5% – по факту выполненных работ. Причиной в основном опрошенные называли лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Примерно 50% участников исследования подчеркнули, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.
Банк выяснил, что сейчас около 50% жителей страны получают зарплату два раза в месяц, каждый пятый – раз в месяц. При этом только 4% россиян присылают эти средства еженедельно, 2% – ежедневно.
18 мая министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в экономике России есть возможности для увеличения уровня заработных плат. Он рассказал, что предлагать более высокие зарплаты компании вынуждает дефицит кадров. Рост зарплат подтверждают и данные Росстата, и информация от крупных площадок по поиску работы, отметил министр.
Банк России в феврале опубликовал результаты макроэкономического опроса, согласно которому реальная заработная плата россиян выросла на 24,3% за последние четыре года. Регулятор отмечал, что в 2026 г. показатель может возрасти до 27,7% относительно 2021 г., к 2027 г. – до 30,8%, в 2028 г. – до 34,1%.
Согласно данным Росстата на 4 февраля, доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 000 руб. увеличилась до рекордных 16,7% в 2024 г. Показатель увеличился за год на 5,3%, что превышает прирост 2023 г. (3,1%). Доля граждан с зарплатой от 60 000 до 100 000 руб. увеличилась до 21,6% (в 2023 г. – 18,5%), а от 45 000 до 60 000 руб. – до 14,9% (в 2023 г. – 14,4%).