Решетников: экономика России позволяет увеличить уровень зарплат
В экономике России есть возможности для увеличения уровня заработных плат, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью для РБК.
Он рассказал, что предлагать более высокие зарплаты компании вынуждает дефицит кадров. Рост зарплат подтверждают и данные Росстата, и информация от крупных площадок по поиску работы, отметил министр.
По словам Решетникова, экономическая структура переживает изменения и темпы роста в разных секторах отличаются. Потребность в кадрах в отдельных отраслях выше, чем в других, а это приводит к перемещению рабочей силы между ними. По этой причине постоянно меняются сектора, которые лидируют в увеличении заработной платы, объяснил глава Минэкономразвития.
Согласно данным Росстата на 4 февраля, доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 000 руб. выросла до рекордных 16,7% в 2024 г. Рост показателя за год составил 5,3%, что превышает прирост 2023 г. (3,1%). Доля граждан с зарплатой от 60 000 до 100 000 руб. увеличилась до 21,6% (в 2023 г. – 18,5%), а от 45 000 до 60 000 руб. – до 14,9% (в 2023 г. – 14,4%).
Макроэкономический опрос Банка России показал, что в 2026 г. реальная зарплата граждан может возрасти до 27,7% относительно 2021 г., к 2027 г. – до 30,8%, в 2028 г. – до 34,1%.