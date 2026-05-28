ВТБ в январе – апреле сократил чистую прибыль на 1,8%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за четыре месяца 2026 г. снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 168,2 млрд руб., сообщил банк. В апреле показатель вырос на 24,3% до 30,2 млрд руб.
Первый зампред правления, финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что результаты соответствуют ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля банк видит расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках.
Чистые процентные доходы до резервов за январь – апрель выросли в 3,2 раза до 265,9 млрд руб., в апреле – в 2,3 раза до 69,1 млрд руб. Чистая процентная маржа восстановилась до 2,6% за апрель и четыре месяца 2026 г. против 1,2% и 0,8% годом ранее. Чистые комиссионные доходы увеличились на 15,9% до 111,4 млрд руб., в апреле – на 33,8% до 31,3 млрд руб. Расходы на резервы выросли на 1,6% до 78,5 млрд руб., стоимость риска составила 1,1% в апреле и 0,9% за четыре месяца.
Совокупный кредитный портфель на 30 апреля достиг 25,2 трлн руб., увеличившись на 3% с начала года. Корпоративный портфель вырос на 5,3% до 18,1 трлн руб., розничный сократился на 2,4% до 7,1 трлн руб. Доля неработающих кредитов (NPL) осталась на уровне 3,5%, покрытие резервами выросло до 151,6%. Средства физлиц с начала года сократились на 2,6% до 13,7 трлн руб., юрлиц – не изменились (13,9 трлн руб.).
28 мая Пьянов раскрыл детали сделки с Wildberries и Russ (RWB): банк приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». Часть средств от допэмиссии лимитом более 540 млрд руб., которую акционеры должны одобрить 30 июня, пойдет на финансирование этой покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста в состоянии полноценного партнерства с RWB».
27 мая Пьянов сообщил, что максимальный объем допэмиссии может составить 547 млрд руб., а провести размещение банк планирует в начале осени 2026 г. Тогда же Пьянов объяснил, что итоговый размер дивидендов за 2025 г. (9,71 руб. на акцию) – это компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала, согласованный с Банком России.